Главный тренер «Салавата» — о вирусе в команде: по очереди болеют и передают друг другу

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, как обстоит ситуация в команде из-за вируса.

— Вы говорили, что по команде ходит вирус, как сейчас ситуация?

— Все по очереди болеют и передают друг другу. Кто-то в тяжёлой форме, кто-то в лёгкой.

— Алексей Василевский в своём телеграм-канале сообщил, что скоро восстановится после травмы.

— Я тоже узнал об этом из его телеграм-канала. Рад, что у Алексея всё хорошо и он готовится к возвращению на лёд, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

На данный момент «Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 48 очками после 47 встреч.