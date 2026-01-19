Нападающий Сэм Энас установил новый клубный рекорд минского «Динамо» в КХЛ
Поделиться
Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас набрал очки в 11-м матче подряд и установил новый клубный рекорд по продолжительности результативной серии. Форвард отметился результативной передачей во встрече регулярного чемпионата КХЛ со СКА. На этом отрезке Сэм набрал 19 очков.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
3 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Лимож, Энас) – 08:19 (5x4) 0:2 Мелош (Пинчук) – 25:05 (4x4) 1:2 Филлипс (Бландизи, Лайпсик) – 29:51 (5x5) 2:2 Поляков (Плотников, Сапего) – 33:44 (5x5) 2:3 Шипачёв (Энас, Хэмилтон) – 39:26 (6x5) 3:3 Голдобин (Воробьёв, Менелл) – 48:20 (5x5)
Как сообщает пресс-служба «зубров», прошлый рекорд был установлен в сезоне-2012/2013 Джо Павелски, а в сезоне-2023/2024 его повторил Энас.
Теперь на счету 32-летнего американского нападающего стало 55 очков — 22 заброшенные шайбы и 33 результативные передачи в 45 матчах. Всего форвард провёл 185 игр в КХЛ, в которых заработал 157 (66+91) очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 января 2026
-
21:14
-
20:44
-
20:16
-
19:54
-
19:20
-
18:52
-
18:28
-
18:10
-
17:48
-
17:30
-
17:12
-
16:50
-
16:32
-
16:14
-
15:55
-
15:50
-
15:45
-
15:25
-
14:55
-
14:44
-
14:32
-
14:24
-
14:05
-
13:40
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:42
-
11:10
-
10:50
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
09:30
-
09:20