Нападающий Сэм Энас установил новый клубный рекорд минского «Динамо» в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас набрал очки в 11-м матче подряд и установил новый клубный рекорд по продолжительности результативной серии. Форвард отметился результативной передачей во встрече регулярного чемпионата КХЛ со СКА. На этом отрезке Сэм набрал 19 очков.

Как сообщает пресс-служба «зубров», прошлый рекорд был установлен в сезоне-2012/2013 Джо Павелски, а в сезоне-2023/2024 его повторил Энас.

Теперь на счету 32-летнего американского нападающего стало 55 очков — 22 заброшенные шайбы и 33 результативные передачи в 45 матчах. Всего форвард провёл 185 игр в КХЛ, в которых заработал 157 (66+91) очков.