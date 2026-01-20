Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виктор Козлов рассказал, когда к «Салавату Юлаеву» может присоединиться Джош Хо-Сэнг

Виктор Козлов рассказал, когда к «Салавату Юлаеву» может присоединиться Джош Хо-Сэнг
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что нападающий Джош Хо-Сэнг пока ещё не в команде, он находится в процессе получения рабочей визы.

— На 25 января запланирован дедлайн в КХЛ. Ждёте усиления состава?
— В процессе, варианты есть, руководство смотрит, работает над этим вопросом.

— Уже покинул команду Антон Берлёв, которого сперва брали на просмотр. А как вам Александр Хохлачёв и Владимир Бутузов?
— Ребята потихоньку вливаются, привыкают к новым требованиям, стараются, работают.

— Когда ждать Джоша Хо-Сэнга, он ещё не в команде?
— Нет, он в процессе получения рабочей визы, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Козловым читайте на «Чемпионате»:
«Кузнецов помогает молодым, а они — ему». Интервью с Виктором Козловым
Эксклюзив
«Кузнецов помогает молодым, а они — ему». Интервью с Виктором Козловым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android