«Торпедо» в третий раз в сезоне обыграло «Локомотив»

Сегодня, 19 января, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал нижегородское «Торпедо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали гости со счётом 3:1.

На 29-й минуте защитник «Торпедо» Даниил Журавлёв забил первый гол. На 30-й минуте защитник «Локомотива» Александр Елесин сравнял счёт. На 36-й минуте нападающий Василий Атанасов вывел нижегородцев вперёд. На 40-й минуте форвард Владимир Ткачёв забросил третью шайбу в ворота ярославцев, установив окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, «Торпедо» в текущем сезоне одержало третью победу над «Локомотивом» из четырёх сыгранных матчей.