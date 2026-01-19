Скидки
Локомотив — Торпедо, результат матча 19 января 2026 года, счет 1:3, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» в третий раз в сезоне обыграло «Локомотив»
Комментарии

Сегодня, 19 января, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал нижегородское «Торпедо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали гости со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Журавлёв (Соколов) – 28:03 (5x5)     1:1 Елесин – 29:51 (5x5)     1:2 Атанасов (Соколов, Виноградов) – 35:03 (5x4)     1:3 Ткачёв (Виноградов, Нарделла) – 39:06 (5x5)    

На 29-й минуте защитник «Торпедо» Даниил Журавлёв забил первый гол. На 30-й минуте защитник «Локомотива» Александр Елесин сравнял счёт. На 36-й минуте нападающий Василий Атанасов вывел нижегородцев вперёд. На 40-й минуте форвард Владимир Ткачёв забросил третью шайбу в ворота ярославцев, установив окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, «Торпедо» в текущем сезоне одержало третью победу над «Локомотивом» из четырёх сыгранных матчей.

