Главный тренер «Салавата» — о победе в Омске: уже история. Впереди главная часть сезона

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что победа над «Авангардом» в Омске — уже история. Встреча прошла 13 января и завершилась победой уфимского клуба со счётом 4:3.

— Даже несмотря на всех заболевших и травмированных, команда последние игры провела хорошо. Чего только стоит победа в Омске.

— Да, но это всё уже история. Фокусироваться на том, что уже проделали, сейчас нецелесообразно, нужно двигаться вперёд. Важно готовиться к следующим матчам физически и ментально, потому что впереди главная часть чемпионата, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.