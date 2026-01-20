Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата» — о победе в Омске: уже история. Впереди главная часть сезона

Главный тренер «Салавата» — о победе в Омске: уже история. Впереди главная часть сезона
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что победа над «Авангардом» в Омске — уже история. Встреча прошла 13 января и завершилась победой уфимского клуба со счётом 4:3.

— Даже несмотря на всех заболевших и травмированных, команда последние игры провела хорошо. Чего только стоит победа в Омске.
— Да, но это всё уже история. Фокусироваться на том, что уже проделали, сейчас нецелесообразно, нужно двигаться вперёд. Важно готовиться к следующим матчам физически и ментально, потому что впереди главная часть чемпионата, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Козловым читайте на «Чемпионате»:
«Кузнецов помогает молодым, а они — ему». Интервью с Виктором Козловым
Эксклюзив
«Кузнецов помогает молодым, а они — ему». Интервью с Виктором Козловым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android