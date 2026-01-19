Московское «Динамо» прервало серию из трёх поражений, обыграв «Северсталь» по буллитам

Сегодня, 19 января, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 5:4.

На 20-й минуте защитник «Динамо» Артём Сергеев забросил первую шайбу. На 36-й минуте нападающий Иван Зинченко удвоил преимущество бело-голубых. На 46-й минуте форвард Антон Слепышев забил третий гол в ворота «Северстали». На 47-й минуте защитник Томас Грегуар отыграл одну шайбу череповчан. На 51-й минуте нападающий Макс Комтуа вернул хозяевам былое преимущество.

На 53-й минуте форвард Кирилл Танков сократил отставание гостей. В течение 26 секунд нападающий Александр Скоренов забил третий гол в ворота «Динамо». На 58-й минуте защитник «Северстали» Тимофей Давыдов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, бело-голубые прервали серию из трёх поражений.