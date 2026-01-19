Скидки
Динамо М — Северсталь, результат матча 19 января 2026 года, счет 5:4 Б, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» прервало серию из трёх поражений, обыграв «Северсталь» по буллитам
Комментарии

Сегодня, 19 января, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Сергеев (Шараканов, Дер-Аргучинцев) – 19:05 (5x5)     2:0 Зинченко (Мамин, Комтуа) – 35:38 (5x5)     3:0 Слепышев (Дер-Аргучинцев, Уил) – 45:29 (5x5)     3:1 Грегуар (Ильин, Калдис) – 46:45 (5x5)     4:1 Комтуа (Гусев, Уил) – 50:54 (5x4)     4:2 Танков (Аймурзин, Калдис) – 52:04 (5x5)     4:3 Скоренов (Давыдов, Абросимов) – 52:30 (5x5)     4:4 Давыдов (Скоренов, Буренов) – 57:14 (5x5)     5:4 Гусев – 65:00    

На 20-й минуте защитник «Динамо» Артём Сергеев забросил первую шайбу. На 36-й минуте нападающий Иван Зинченко удвоил преимущество бело-голубых. На 46-й минуте форвард Антон Слепышев забил третий гол в ворота «Северстали». На 47-й минуте защитник Томас Грегуар отыграл одну шайбу череповчан. На 51-й минуте нападающий Макс Комтуа вернул хозяевам былое преимущество.

На 53-й минуте форвард Кирилл Танков сократил отставание гостей. В течение 26 секунд нападающий Александр Скоренов забил третий гол в ворота «Динамо». На 58-й минуте защитник «Северстали» Тимофей Давыдов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, бело-голубые прервали серию из трёх поражений.

