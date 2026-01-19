Скидки
Главная Хоккей Новости

СКА — Динамо Мн, результат матча 19 января 2026 года, счет 3:4, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» вырвало победу у СКА за 30 секунд до конца матча
Сегодня, 19 января, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Лимож, Энас) – 08:19 (5x4)     0:2 Мелош (Пинчук) – 25:05 (4x4)     1:2 Филлипс (Бландизи, Лайпсик) – 29:51 (5x5)     2:2 Поляков (Плотников, Сапего) – 33:44 (5x5)     2:3 Шипачёв (Энас, Хэмилтон) – 39:26 (5x5)     3:3 Голдобин (Воробьёв, Менелл) – 48:20 (5x5)     3:4 Галиев (Энас, Смит) – 59:30 (5x4)    

На девятой минуте нападающий «Динамо» Станислав Галиев забил первый гол. На 26-й минуте защитник Николя Мелош удвоил преимущество минчан. На 30-й минуте защитник Маркус Филлипс сократил отставание СКА. На 34-й минуте форвард армейцев Матвей Поляков сравнял счёт. На 40-й минуте нападающий Вадим Шипачёв вывел гостей вперёд. На 49-й минуте форвард хозяев Николай Голдобин восстановил равенство в счёте. За 30 секунд до конца матча Галиев вывел «Динамо» вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 4:3.

В следующей встрече СКА примет «Спартак» 22 января, а днём ранее минчане сыграют с «Локомотивом» в Ярославле.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Нападающий Сэм Энас установил новый клубный рекорд минского «Динамо» в КХЛ
