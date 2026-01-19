Минское «Динамо» вырвало победу у СКА за 30 секунд до конца матча

Сегодня, 19 января, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 4:3.
На девятой минуте нападающий «Динамо» Станислав Галиев забил первый гол. На 26-й минуте защитник Николя Мелош удвоил преимущество минчан. На 30-й минуте защитник Маркус Филлипс сократил отставание СКА. На 34-й минуте форвард армейцев Матвей Поляков сравнял счёт. На 40-й минуте нападающий Вадим Шипачёв вывел гостей вперёд. На 49-й минуте форвард хозяев Николай Голдобин восстановил равенство в счёте. За 30 секунд до конца матча Галиев вывел «Динамо» вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 4:3.
В следующей встрече СКА примет «Спартак» 22 января, а днём ранее минчане сыграют с «Локомотивом» в Ярославле.
- 19 января 2026
