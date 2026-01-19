Защитник СКА Бреннан Менелл совершил красивый сейв в матче с минским «Динамо»
Защитник СКА Бреннан Менелл сделал красивый сейв в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Лимож, Энас) – 08:19 (5x4) 0:2 Мелош (Пинчук) – 25:05 (4x4) 1:2 Филлипс (Бландизи, Лайпсик) – 29:51 (5x5) 2:2 Поляков (Плотников, Сапего) – 33:44 (5x5) 2:3 Шипачёв (Энас, Хэмилтон) – 39:26 (5x5) 3:3 Голдобин (Воробьёв, Менелл) – 48:20 (5x5) 3:4 Галиев (Энас, Смит) – 59:30 (5x4)
На восьмой минуте встречи на пятаке армейцев началась суматоха, все игроки потеряли шайбу из виду, её увидел нападающий минчан Станислав Галиев и переправил в створ. Менелл на ленточке подстраховал голкипера, поймав шайбу ловушкой и выбив её из ворот.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В нынешнем сезоне 28-летний Менелл провёл 36 встреч, в которых отметился семью забитыми голами и четырьмя результативными передачами при показателе полезности «0».
