Защитник СКА Бреннан Менелл совершил красивый сейв в матче с минским «Динамо»

Защитник СКА Бреннан Менелл совершил красивый сейв в матче с минским «Динамо»
Защитник СКА Бреннан Менелл сделал красивый сейв в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Лимож, Энас) – 08:19 (5x4)     0:2 Мелош (Пинчук) – 25:05 (4x4)     1:2 Филлипс (Бландизи, Лайпсик) – 29:51 (5x5)     2:2 Поляков (Плотников, Сапего) – 33:44 (5x5)     2:3 Шипачёв (Энас, Хэмилтон) – 39:26 (5x5)     3:3 Голдобин (Воробьёв, Менелл) – 48:20 (5x5)     3:4 Галиев (Энас, Смит) – 59:30 (5x4)    

На восьмой минуте встречи на пятаке армейцев началась суматоха, все игроки потеряли шайбу из виду, её увидел нападающий минчан Станислав Галиев и переправил в створ. Менелл на ленточке подстраховал голкипера, поймав шайбу ловушкой и выбив её из ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне 28-летний Менелл провёл 36 встреч, в которых отметился семью забитыми голами и четырьмя результативными передачами при показателе полезности «0».

