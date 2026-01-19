Защитник СКА Бреннан Менелл совершил красивый сейв в матче с минским «Динамо»

Защитник СКА Бреннан Менелл сделал красивый сейв в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:4).

На восьмой минуте встречи на пятаке армейцев началась суматоха, все игроки потеряли шайбу из виду, её увидел нападающий минчан Станислав Галиев и переправил в створ. Менелл на ленточке подстраховал голкипера, поймав шайбу ловушкой и выбив её из ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне 28-летний Менелл провёл 36 встреч, в которых отметился семью забитыми голами и четырьмя результативными передачами при показателе полезности «0».