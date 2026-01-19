Нападающего «Баффало» Томпсона признали первой звездой недели в НХЛ

Американский нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ. На минувшей неделе форвард принял участие в четырёх матчах регулярного чемпионата и набрал 9 (3+6) очков.

Второй звёздой стал швейцарский защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози, который записал на свой счет 7 (2+5) очков в трёх играх недели.

Третьей звездой признан чешский вратарь «Юты Мамонт» Карел Веймелка, который одержал три победы в трёх матчах недели, отразив 92,6% бросков по воротам.

В нынешнем сезоне 28-летний Томпсон провёл 47 встреч, в которых отметился 25 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами.