Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающего «Баффало» Томпсона признали первой звездой недели в НХЛ

Нападающего «Баффало» Томпсона признали первой звездой недели в НХЛ
Комментарии

Американский нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ. На минувшей неделе форвард принял участие в четырёх матчах регулярного чемпионата и набрал 9 (3+6) очков.

Второй звёздой стал швейцарский защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози, который записал на свой счет 7 (2+5) очков в трёх играх недели.

Третьей звездой признан чешский вратарь «Юты Мамонт» Карел Веймелка, который одержал три победы в трёх матчах недели, отразив 92,6% бросков по воротам.

В нынешнем сезоне 28-летний Томпсон провёл 47 встреч, в которых отметился 25 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами.

Материалы по теме
Тейдж Томпсон повторил достижение Александра Могильного за «Баффало»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android