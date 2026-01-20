Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов — о Панине: если зазевался, рефлексы у Панина работают очень хорошо

Козлов — о Панине: если зазевался, рефлексы у Панина работают очень хорошо
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что защитник и капитан команды Григорий Панин держит всех в тонусе в раздевалке и в тренировочном процессе.

— А Григорий Панин, наверное, следит, чтобы не было никаких разногласий.
— Гриша всех держит в тонусе и в раздевалке, и в тренировочном процессе. Если зазевался, рефлексы у Панина работают очень хорошо.

— Да, у него не забалуешь.
— Поэтому он и наш капитан, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В нынешнем сезоне 40-летний Панин провёл 46 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при показателе полезности «+3».

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Козловым читайте на «Чемпионате»:
«Кузнецов помогает молодым, а они — ему». Интервью с Виктором Козловым
Эксклюзив
«Кузнецов помогает молодым, а они — ему». Интервью с Виктором Козловым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android