Козлов — о Панине: если зазевался, рефлексы у Панина работают очень хорошо

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что защитник и капитан команды Григорий Панин держит всех в тонусе в раздевалке и в тренировочном процессе.
— А Григорий Панин, наверное, следит, чтобы не было никаких разногласий.
— Гриша всех держит в тонусе и в раздевалке, и в тренировочном процессе. Если зазевался, рефлексы у Панина работают очень хорошо.
— Да, у него не забалуешь.
— Поэтому он и наш капитан, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
В нынешнем сезоне 40-летний Панин провёл 46 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при показателе полезности «+3».