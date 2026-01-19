Скидки
Козырев — о поражении от «Динамо» по буллитам: отрадно, что проявили характер

Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от московского «Динамо» (4:5 Б) и заявил, что у его команды изначально игра не получалась.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Сергеев (Шараканов, Дер-Аргучинцев) – 19:05 (5x5)     2:0 Зинченко (Мамин, Комтуа) – 35:38 (5x5)     3:0 Слепышев (Дер-Аргучинцев, Уил) – 45:29 (5x5)     3:1 Грегуар (Ильин, Калдис) – 46:45 (5x5)     4:1 Комтуа (Гусев, Уил) – 50:54 (5x4)     4:2 Танков (Аймурзин, Калдис) – 52:04 (5x5)     4:3 Скоренов (Давыдов, Абросимов) – 52:30 (5x5)     4:4 Давыдов (Скоренов, Буренов) – 57:14 (5x5)     5:4 Гусев – 65:00    

— Изначально у нас игра не получалась. У соперника было много преимущества. Не получалось ввиду того, что было много брака. Но весьма отрадно, что смогли зацепиться за игру, проявив характер, вытащили за пределы основного времени. Здорово играли в концовке.

— Можно ли сказать, что «Динамо» выдохлось в третьем периоде?
— Не стал бы говорить о «Динамо». Я даю оценку своей команде. Как уже сказал, мы проявили характер, стали играть по-другому.

— «Северсталь» совершила крутой камбэк с 1:4, но в целом это 16-е поражение подряд в последних 15 матчах и 10-е в – 11 под вашим руководством. Есть объяснение, это злой рок?
— Мы над этим работаем.

— «Северсталь» остаётся на первом месте. Многие говорят, что не смотрят в таблицу, но насколько это комфортная строчка?
— Там ситуация меняется каждый день. Психологически это положительный момент для команды. Мы работаем над тем, чтобы менталитет менялся, чтобы наши молодые игроки понимали, что могут обыгрывать любую команду. Находимся на первом месте, это очень хорошо, – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

