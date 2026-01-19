Скидки
Главный тренер «Северстали» — о будущем Пилипенко: не могу сказать

Главный тренер «Северстали» — о будущем Пилипенко: не могу сказать
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о будущем нападающего Кирилла Пилипенко в команде.

— Кирилл Пилипенко отправился на выезд. Можем ли мы увидеть его в составе?
— Не могу сказать, – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В нынешнем сезоне 29-летний хоккеист провёл 21 матч, в котором отметился шестью заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при полезности «+3». Всего на счету Пилипенко 290 игр в КХЛ и 205 (103+102) очков.

«Северсталь» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 64 очка в 48 встречах.

