Козлов — о текущей ситуации в «Динамо»: видел, что ребята уже были в отчаянии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о победе над «Северсталью» в серии буллитов со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Сергеев (Шараканов, Дер-Аргучинцев) – 19:05 (5x5)     2:0 Зинченко (Мамин, Комтуа) – 35:38 (5x5)     3:0 Слепышев (Дер-Аргучинцев, Уил) – 45:29 (5x5)     3:1 Грегуар (Ильин, Калдис) – 46:45 (5x5)     4:1 Комтуа (Гусев, Уил) – 50:54 (5x4)     4:2 Танков (Аймурзин, Калдис) – 52:04 (5x5)     4:3 Скоренов (Давыдов, Абросимов) – 52:30 (5x5)     4:4 Давыдов (Скоренов, Буренов) – 57:14 (5x5)     5:4 Гусев – 65:00    

– Хорошо начали игру. Вели по счёту, контролировали до определённого момента. Уже какую игру мы ведём в счёте и не можем довести матч до конца. Хотя сегодня матч начался тяжело, мы получили пять минут [меньшинства], выстояли и достаточно грамотно играли и оборонялись, потому что соперник здорово играет в атаке. Они всё время в движении, и шайба ходит, поэтому обороняться было тяжело.

Но мы вели. И думаю, что это психология. Как только нам забросили вторую и третью за 30 секунд, я взял тайм-аут, потому что надо было успокоить. Но, к сожалению, не смогли довести игру до победы. Молодцы, что выиграли по буллитам. Надеюсь, что это придаст нам удачи. Потому что постоянно проигрывать… Увидел, что ребята уже были в отчаянии.

– Вы говорите про психологию. Как бывший игрок и уже опытный тренер можете раскрыть, что именно происходит в головах хоккеистов команды? В «Динамо» собраны опытные ребята, а из молодых сегодня играл только Шараканов. Почему опытные игроки после 50 минут солидной игры начинают допускать у своих ворот такие ситуации, в которых у Владислава даже не было шансов их спасти ни в одном случае? Матч за матчем.
– Думаю, что это груз. Давят эти поражения. Я сегодня даже с утра просил ребят, чтобы они абстрагировались от того, сколько мы проиграли, потому что это всегда давит. Даже на опытных игроков. Через это надо пройти. И уметь играть под давлением. Здесь я надеюсь, что после этого плохого периода и после этой игры мы будем становиться лучше. Конечно, такое преимущество не должны мы отдавать, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

