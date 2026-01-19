Козлов — о текущей ситуации в «Динамо»: видел, что ребята уже были в отчаянии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о победе над «Северсталью» в серии буллитов со счётом 5:4.

– Хорошо начали игру. Вели по счёту, контролировали до определённого момента. Уже какую игру мы ведём в счёте и не можем довести матч до конца. Хотя сегодня матч начался тяжело, мы получили пять минут [меньшинства], выстояли и достаточно грамотно играли и оборонялись, потому что соперник здорово играет в атаке. Они всё время в движении, и шайба ходит, поэтому обороняться было тяжело.

Но мы вели. И думаю, что это психология. Как только нам забросили вторую и третью за 30 секунд, я взял тайм-аут, потому что надо было успокоить. Но, к сожалению, не смогли довести игру до победы. Молодцы, что выиграли по буллитам. Надеюсь, что это придаст нам удачи. Потому что постоянно проигрывать… Увидел, что ребята уже были в отчаянии.

– Вы говорите про психологию. Как бывший игрок и уже опытный тренер можете раскрыть, что именно происходит в головах хоккеистов команды? В «Динамо» собраны опытные ребята, а из молодых сегодня играл только Шараканов. Почему опытные игроки после 50 минут солидной игры начинают допускать у своих ворот такие ситуации, в которых у Владислава даже не было шансов их спасти ни в одном случае? Матч за матчем.

– Думаю, что это груз. Давят эти поражения. Я сегодня даже с утра просил ребят, чтобы они абстрагировались от того, сколько мы проиграли, потому что это всегда давит. Даже на опытных игроков. Через это надо пройти. И уметь играть под давлением. Здесь я надеюсь, что после этого плохого периода и после этой игры мы будем становиться лучше. Конечно, такое преимущество не должны мы отдавать, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.