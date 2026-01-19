Вячеслав Козлов высказался об игре новичков московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после победы над «Северсталью» (5:4 Б) оценил игру новичков своей команды.

– Как оцените дебютный матч Ивана Зинченко, который сразу же отметился заброшенной шайбой? Как его физическое состояние?

– Молодец, что забил. Он боец. Конечно, ему не хватает физических кондиций. Игроку, который находился в ВХЛ, конечно, ему нужно время, чтобы набрать форму и подстроиться, чтобы везде успевать и успешно играть в КХЛ. Мы будем смотреть на его физическое состояние и планомерно [готовить]. Если будет нужно, будем давать ему отдыхать и готовить к следующим матчам.

– Вопрос про ещё одного недавнего новичка «Динамо»: при счёте 0:1 в буллитной серии вы отправили спасать команду Семёна Дер-Аргучинцева, который не имел права на промах, и он забил. Можно ли говорить, что Семён уже полностью адаптировался в команде?

– То, что Семён забил решающий буллит, придаст уверенности и ему и всей команде. Мы ещё ищем сочетания. Он хорош с шайбой. Может накрутить одного, двух. Но у него есть определённые проблемы в зоне защиты. Этот процесс обучения ещё идёт. Когда переходишь из одной команды в другую в ходе сезона, это тоже сложно, поэтому это тоже накладывает отпечаток, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.