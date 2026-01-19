Козлов — о Комтуа: будет продолжать это делать — стану урезать время. Сегодня не грубость

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался об удалении нападающего команды Макса Комтуа во встрече с «Северсталью» (5:4 Б).
– Сегодняшний матч начался с пятиминутного удаления в исполнении Максима Комтуа, которое могло сломать игру. Какие-то беседы с ним ведутся на эту тему?
– Да, конечно. Если вы помните матч в Сочи: он там забил и сразу же удалился. Я с ним разговариваю. И у нас простая договорённость: если он будет продолжать это делать, значит, я стану урезать его игровое время.
Но сегодня это не было грубостью. Я сам просил играть в тело. Так получилось, что он попал. Но последнее время он нечасто удаляется, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
