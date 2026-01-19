Скидки
Хоккей

Козлов — о Комтуа: будет продолжать это делать — стану урезать время. Сегодня не грубость

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался об удалении нападающего команды Макса Комтуа во встрече с «Северсталью» (5:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 4
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Сергеев (Шараканов, Дер-Аргучинцев) – 19:05 (5x5)     2:0 Зинченко (Мамин, Комтуа) – 35:38 (5x5)     3:0 Слепышев (Дер-Аргучинцев, Уил) – 45:29 (5x5)     3:1 Грегуар (Ильин, Калдис) – 46:45 (5x5)     4:1 Комтуа (Гусев, Уил) – 50:54 (5x4)     4:2 Танков (Аймурзин, Калдис) – 52:04 (5x5)     4:3 Скоренов (Давыдов, Абросимов) – 52:30 (5x5)     4:4 Давыдов (Скоренов, Буренов) – 57:14 (5x5)     5:4 Гусев – 65:00    

– Сегодняшний матч начался с пятиминутного удаления в исполнении Максима Комтуа, которое могло сломать игру. Какие-то беседы с ним ведутся на эту тему?
– Да, конечно. Если вы помните матч в Сочи: он там забил и сразу же удалился. Я с ним разговариваю. И у нас простая договорённость: если он будет продолжать это делать, значит, я стану урезать его игровое время.

Но сегодня это не было грубостью. Я сам просил играть в тело. Так получилось, что он попал. Но последнее время он нечасто удаляется, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

