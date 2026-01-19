Скидки
Козлов — о возможности усиления: чем ближе будет дедлайн, тем больше станут предлагать

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов ответил, ожидаются ли ещё подписания новых игроков перед дедлайном.

– Ждать ли от «Динамо» ещё подписаний игроков перед дедлайном, потому что ходят различные слухи?
– Хотелось бы. В зависимости от того, кто и что будет просить. Здесь вопрос в том, что я даже не знаю, кого конкретно предлагают. Думаю, что чем ближе будет дедлайн, тем больше станут предлагать. Если вы помните, Дилана Сикьюру в прошлом году мы взяли за пять минут до закрытия рынка. Поэтому ожидаем усиление, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

На данный момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 57 очками после 47 матчей.

