«Ванкувер» обменял Кифера Шервуда в «Сан-Хосе» на Коула Клейтона и два драфт-пика

«Ванкувер Кэнакс» приобрёл защитника Коула Клейтона и право выбора во втором раунде драфта НХЛ 2026 и 2027 годов у «Сан-Хосе Шаркс» в обмен на нападающего Кифера Шервуда. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

25-летний Клейтон провёл в этом сезоне 33 матча за «Сан-Хосе Барракуду», набрав 5 (2+3) очков. Всего за 257 игр в АХЛ за «Барракуду» и «Кливленд Монстерс» защитник набрал 66 (14+52) очков. Также на его счету 14 встреч в плей-офф и один гол. Коул изначально подписал контракт с «Шаркс» в качестве свободного агента, не выбранного на драфте НХЛ.

30-летний Шервуд провёл 44 игры в нынешнем сезоне и набрал 23 (17+6) очка. За свою карьеру в НХЛ он сыграл 309 матчей, набрав 121 (60+61) очко, выступая за «Анахайм Дакс», «Колорадо Эвеланш», «Нэшвилл Предаторз» и «Ванкувер Кэнакс».