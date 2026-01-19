Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов оценил победу в матче со СКА

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над СКА (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Мы провели хорошую игру. Дотерпели и последний гол заслужили. Хорошее большинство, пару голов забили. Ребята молодцы!

– Предыдущие два матча со СКА проиграли в этом сезоне. Насколько стилистически приходилось по-другому готовиться к игре?

– Мы идём от матча к матчу. Всегда эти поражения помнишь и смотришь их, что-то подмечаешь. Но опять же, это новая игра, новая страница. Чуть состав у нас был другой, некоторые игроки отсутствовали. Очень много нюансов, две разные были игры. Тогда мы в овертайме проиграли, слабо ту игру провели, по движению проигрывали. Не хочется в это впадать. Сегодня была целостная игра, много бросали, много было моментов. Мы довольны сегодняшней игрой.

– После сегодняшней победы минское «Динамо» по потерянным очкам лидирует в Западной конференции. Для вас принципиально занять первое место и получить преимущество своей площадки в первых раундах плей-офф?

– До этого ещё далеко. У нас команда строится, в Беларуси есть ажиотаж. Мы до этого на выезд съездили, игры такие проиграли. Идёт становление команды, шишки набиваем. В составе есть ребята молодые, сегодня их звено «минус два» сыграло. Будет очень непросто, если стать хорошей большой командой. Первое место надо заслужить. Команда стала другой, это факт. Но так далеко мы точно забегать не будем.

– Вадим Шипачёв пересёк отметку в 1000 очков. Как вы считаете, он выдохнул, стал по-другому играть, расслабился в этом плане? Как ощущаете его игру после события?

– Мало бросает в большинстве. Вот, наверное, так ему сегодня скажу. Забил хороший, важный гол. Вадим – значимая фигура для нашей команды. Он делает потрясающую работу на льду, вне льда. Я думаю, такие мастера добиваются своего, идут дальше, на это уже не смотрят. Это уже реальная история. Он первый её преодолел, он первым и будет. Сейчас у него мысли все о команде, помогать выигрывать и становиться самому лучше, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо».