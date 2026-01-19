Результаты матчей ВХЛ на 19 января 2026 года

Сегодня, 19 января, состоялись пять встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 19 января 2026 года:

«Молот» – «Динамо-Алтай» — 3:2;

«Торос» – «Металлург» Нк — 4:5 Б;

«Ижсталь» – «Сокол» — 2:3;

«Торпедо-Горький» – «Рубин» — 5:4;

«Химик» – «Югра» — 4:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 75 очков в 44 матчах. Второе место занимает «Югра» с 72 очками после 45 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (61 очко в 41 игре).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.