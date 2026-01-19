Скидки
Результаты матчей МХЛ на 19 января 2026 года

Комментарии

Сегодня, 19 января, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 19 января 2026 года:

«Ладья» – «Толпар» — 2:1;
МХК «Динамо» Спб – «СКА-1946» — 4:3 Б;
«Алмаз» – «Тайфун» — 5:2;
«Локо» – «Сахалинские Акулы» — 7:1;
«Динамо-Шинник» – «Академия СКА» — 4:3 ОТ;
«Крылья Советов» – «Красная Машина-Юниор» — 5:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 71 очком после 40 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 63 очка после 44 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

