Главная Хоккей Новости

Каролина Харрикейнз — Баффало Сэйбрз, результат матча 19 января 2026 года, счет 2:1, НХЛ 2025/2026

Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» победить «Баффало», Никишин — без очков
Комментарии

В понедельник, 19 января, в Роли (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Баффало Сэйбрз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Леново Центр», одержали хозяева со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 21:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Куинн, Цукер) – 01:33     1:1 Свечников (Ахо, Уокер) – 07:04     2:1 Джарвис (Свечников, Ахо) – 42:10 (pp)    

В составе «Каролины» отличились Андрей Свечников и Сет Джарвис. Единственную заброшенную шайбу «Баффало» на свой счёт записал Расмус Далин.

Свечников также отметился результативной передачей, а российский защитник «Харрикейнз» Александр Никишин очков не набрал. Вратарь «ураганов» Пётр Кочетков отсутствовал в заявке из-за травмы.

В следующем матче «Каролина» примет «Чикаго Блэкхоукс» в ночь на 23 января, а «Сэйбрз» сыграют с «Нэшвилл Предаторз» на выезде в ночь на 21 января.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
