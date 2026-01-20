Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» победить «Баффало», Никишин — без очков

В понедельник, 19 января, в Роли (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Баффало Сэйбрз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Леново Центр», одержали хозяева со счётом 2:1.

В составе «Каролины» отличились Андрей Свечников и Сет Джарвис. Единственную заброшенную шайбу «Баффало» на свой счёт записал Расмус Далин.

Свечников также отметился результативной передачей, а российский защитник «Харрикейнз» Александр Никишин очков не набрал. Вратарь «ураганов» Пётр Кочетков отсутствовал в заявке из-за травмы.

В следующем матче «Каролина» примет «Чикаго Блэкхоукс» в ночь на 23 января, а «Сэйбрз» сыграют с «Нэшвилл Предаторз» на выезде в ночь на 21 января.