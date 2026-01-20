38-летний Сидни Кросби достиг отметки 1400 матчей за «Питтсбург» в НХЛ

38-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби провёл свой 1400-й матч за клуб в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной стала гостевая встреча с «Сиэтл Кракен», которая проходит в эти минуты на льду «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (США, штат Вашингтон). На момент написания новости идёт первый период. Счёт 2:0 в пользу «пингвинов».

Отметим, Кросби является лидером рейтинга «пингвинов» по числу встреч в истории клуба. Второе место с 1246 матчами занимает 39-летний российский нападающий Евгений Малкин, также принимающий участие в игре с «Сиэтлом».

В топ-5 по этому показателю входят также Крис Летанг (1209 встреч), Марио Лемье (915 матчей) и Яромир Ягр (806 встреч).

За время выступлений в НХЛ на счету Кросби 651 гол и 1089 результативных передач.

Видео: Лемье поздравил Кросби, Малкина, Летанга с 20-м сезоном: