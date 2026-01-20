Скидки
Кросби повторил достижение Овечкина и Копитара среди действующих игроков НХЛ

В эти минуты в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сиэтл Кракен» принимает «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 01:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
2-й период
2 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Уозерспун (Лизотт, Манта) – 05:44     0:2 Дьюар – 07:50 (sh)     1:2 Майерс (Шварц, Уинтертон) – 16:12     2:2 Линдгрен (Уинтертон, Майерс) – 33:55    

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 0:2 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» принимает участие канадский нападающий Сидни Кросби, для которого этот матч стал 1400-м в НХЛ.

Кросби стал 12-м игроком в истории НХЛ, который провёл 1400 встреч за один клуб. Среди действующих хоккеистов такого достижения ранее добились только Александр Овечкин (1541 матч за «Вашингтон») и Анже Копитар (1491 — за «Лос-Анджелес»).

