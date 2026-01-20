Кросби повторил достижение Овечкина и Копитара среди действующих игроков НХЛ

В эти минуты в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сиэтл Кракен» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 0:2 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» принимает участие канадский нападающий Сидни Кросби, для которого этот матч стал 1400-м в НХЛ.

Кросби стал 12-м игроком в истории НХЛ, который провёл 1400 встреч за один клуб. Среди действующих хоккеистов такого достижения ранее добились только Александр Овечкин (1541 матч за «Вашингтон») и Анже Копитар (1491 — за «Лос-Анджелес»).