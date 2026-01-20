Кросби повторил достижение Овечкина и Копитара среди действующих игроков НХЛ
Поделиться
В эти минуты в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сиэтл Кракен» принимает «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 01:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
2-й период
2 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Уозерспун (Лизотт, Манта) – 05:44 0:2 Дьюар – 07:50 (sh) 1:2 Майерс (Шварц, Уинтертон) – 16:12 2:2 Линдгрен (Уинтертон, Майерс) – 33:55
На момент написания новости идёт второй период. Счёт 0:2 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» принимает участие канадский нападающий Сидни Кросби, для которого этот матч стал 1400-м в НХЛ.
Кросби стал 12-м игроком в истории НХЛ, который провёл 1400 встреч за один клуб. Среди действующих хоккеистов такого достижения ранее добились только Александр Овечкин (1541 матч за «Вашингтон») и Анже Копитар (1491 — за «Лос-Анджелес»).
Комментарии
- 20 января 2026
-
02:18
-
01:49
-
01:45
-
01:33
-
01:28
-
00:06
- 19 января 2026
-
23:54
-
23:50
-
23:42
-
23:39
-
23:28
-
23:16
-
23:10
-
23:06
-
23:02
-
22:58
-
22:52
-
22:40
-
22:26
-
22:02
-
21:48
-
21:14
-
20:44
-
20:16
-
19:54
-
19:20
-
18:52
-
18:28
-
18:10
-
17:48
-
17:30
-
17:12
-
16:50
-
16:32
-
16:14