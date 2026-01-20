40-летний Овечкин обошёл Доуна и Бьюсика по количеству игр в истории НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1541-й встрече, продолжив погоню за рекордсменами по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в игре регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш», которая проходит в эти минуты. Счёт в матче на момент написания новости — 2:1 в пользу «Колорадо».

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает чистое 18-е место рейтинга. Он обошёл по этому показателю Шейна Доуна и Джонни Бьюсика (1540). Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо» Бренту Бёрнсу (1544 встречи), который идёт 17-м в данном рейтинге и также пополняет копилку матчей в текущем сезоне НХЛ, принимая участие в сегодняшней встрече.

Следующей целью Овечкина среди завершивших карьеру игроков является Алекс Дельвеккио (1550). Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.