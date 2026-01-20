Свечников сравнялся с Бриндамором по матчам с 2+ очками в истории «Каролины»
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников провёл свой 104-й матч в карьере с двумя и более очками и теперь делит с Родом Бриндамором шестое место в истории клуба по этому показателю.
Отметим, Бриндамор сейчас является главным тренером «Каролины».
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 21:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Куинн, Цукер) – 01:33 1:1 Свечников (Ахо, Уокер) – 07:04 2:1 Джарвис (Свечников, Ахо) – 42:10 (pp)
Во встрече регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» Свечников забил гол и сделал результативную передачу.
В нынешнем сезоне Свечников принял участие в 50 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 17 голов и 25 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 168 голов и 238 результативных передач в 528 играх.
