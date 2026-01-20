За «Торпедо» болел даже «ананас», Иванов взывал к арбитру. Фото поражения «Локомотива»
19 января в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал нижегородское «Торпедо». Победу одержали гости со счётом 3:1.
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.
Все шайбы были заброшены во втором периоде. В середине матча на гол защитника «Торпедо» Даниила Журавлёва ответил капитан «Локомотива» Александр Елесин. До перерыва Василий Атанасов и Владимир Ткачёв ещё дважды огорчили голкипера гостей Даниила Исаева и установили окончательный счёт в матче.
