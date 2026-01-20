Подъяпольский плескался водой на скамейке, у Гусева требовали «джус». Фото победы «Динамо»

19 января в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Динамо» принимало «Северсталь». Победу в серии буллитов одержали хозяева — 5:4 Б.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 20-й минуте защитник «Динамо» Артём Сергеев забросил первую шайбу. А к 51-й минуте счёт стал 4:1 в пользу хозяев. У бело-голубых отличились нападающие Иван Зинченко, Антон Слепышев и Макс Комтуа, гол «Северстали» на счету защитника Томаса Грегуара. За оставшиеся девять минут основного времени матча гостям удалось сравнять счёт и перевести игру в овертайм. Шайбы в составе череповчан забросили Кирилл Танков, Александр Скоренов и Тимофей Давыдов. Победитель определился в серии послематчевых буллитов. Автором победного броска стал Никита Гусев.