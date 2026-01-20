Скидки
The Athletic назвал клубы, куда может перейти Панарин, включив «Вашингтон» и «Тампу»

The Athletic назвал клубы, куда может перейти Панарин, включив «Вашингтон» и «Тампу»
Комментарии

Издание The Athletic назвало клубы, в которых может продолжить карьеру российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

«Колорадо Эвеланш», «Вашингтон Кэпиталз», «Флорида Пантерз», «Даллас Старз», «Каролина Харрикейнз», «Тампа Бэй Лайтнинг», «Миннесота Уайлд», «Детройт Ред Уингз», «Вегас Голден Найтс», и «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» не предложат Артемию Панарину продление контракта.

Напомним, у 34-летнего нападающего есть пункт о запрете обмена, а это значит, что «Рейнджерс» не могут обменять его никуда, если он сам не даст на это согласие. Действующее соглашение форварда рассчитано до 30 июня 2026 года.

