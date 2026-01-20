Овечкин показал лучший результат для 40-летних игроков в НХЛ со времён Селянне

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:2 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился результативной передачей. Россиянин набрал в этом сезоне 42 очка (20+22) в 50 матчах. Это лучший результат по количеству очков среди игроков в возрасте 40 лет через 50 игр сезона со времён Теэму Селянне, который в сезоне-2011/2012 записал на свой счёт 47 очков (16+31).
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 50 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 22 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету 917 голов и 748 результативных передач в 1541 матче.
- 20 января 2026
-
02:32
-
02:18
-
01:49
-
01:45
-
01:33
-
01:28
-
00:06
- 19 января 2026
-
23:54
-
23:50
-
23:42
-
23:39
-
23:28
-
23:16
-
23:10
-
23:06
-
23:02
-
22:58
-
22:52
-
22:40
-
22:26
-
22:02
-
21:48
-
21:14
-
20:44
-
20:16
-
19:54
-
19:20
-
18:52
-
18:28
-
18:10
-
17:48
-
17:30
-
17:12
-
16:50
-
16:32