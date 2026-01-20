Скидки
Овечкин показал лучший результат для 40-летних игроков в НХЛ со времён Селянне

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 00:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3-й период
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Келли (Макар, Барре-Буле) – 05:54     1:1 Чикран (Строум, Фрэнк) – 07:27 (pp)     2:1 Маккиннон (Нечас, Олофссон) – 27:03 (pp)     3:1 Олофссон (Мэнсон, Нельсон) – 35:58     3:2 Фрэнк (Овечкин, Дауд) – 36:15    

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:2 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился результативной передачей. Россиянин набрал в этом сезоне 42 очка (20+22) в 50 матчах. Это лучший результат по количеству очков среди игроков в возрасте 40 лет через 50 игр сезона со времён Теэму Селянне, который в сезоне-2011/2012 записал на свой счёт 47 очков (16+31).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 50 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 22 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету 917 голов и 748 результативных передач в 1541 матче.

