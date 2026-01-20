Овечкин поучаствовал в потасовке и едва не подрался с игроком «Колорадо»

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости идёт третий период. Счёт 3:2 в пользу хозяев льда.

В первом периоде капитан «столичных» Александр Овечкин почти ввязался в драку с игроком «лавин» Джошом Мэнсоном. Канадец нанёс клюшкой удар по лицу американского форварда «Вашингтона» Ника Дауда, после чего россиянин оперативно заступился за партнёра.

Овечкин участвовал в потасовке, которая могла перерасти в драку, но один из арбитров пресёк столкновение. По итогам эпизода Мэнсон получил малый штраф за игру высокой клюшкой.