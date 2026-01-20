Скидки
Овечкин поучаствовал в потасовке и едва не подрался с игроком «Колорадо»

Комментарии

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости идёт третий период. Счёт 3:2 в пользу хозяев льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 00:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Келли (Макар, Барре-Буле) – 05:54     1:1 Чикран (Строум, Фрэнк) – 07:27 (pp)     2:1 Маккиннон (Нечас, Олофссон) – 27:03 (pp)     3:1 Олофссон (Мэнсон, Нельсон) – 35:58     3:2 Фрэнк (Овечкин, Дауд) – 36:15     4:2 Лехконен (Маккиннон) – 52:32     5:2 Маккиннон (Нечас) – 56:30    

В первом периоде капитан «столичных» Александр Овечкин почти ввязался в драку с игроком «лавин» Джошом Мэнсоном. Канадец нанёс клюшкой удар по лицу американского форварда «Вашингтона» Ника Дауда, после чего россиянин оперативно заступился за партнёра.

Овечкин участвовал в потасовке, которая могла перерасти в драку, но один из арбитров пресёк столкновение. По итогам эпизода Мэнсон получил малый штраф за игру высокой клюшкой.

