«Вашингтон» проиграл лидеру НХЛ «Колорадо». Овечкин отметился передачей

В ночь с 19 на 20 января в Денвере на стадионе «Болл-Арена» зваершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу во встрече одержали хозяева льда со счётом 5:2.

В составе победителей голами отличились Паркер Келли, Натан Маккиннон (2+1), Виктор Олофссон (1+1), Арттури Лехконен. У гостей шайбы забросили Джейкоб Чикран и Этен Фрэнк. Российский форвард Александр Овечкин отметился результативной передачей. Другие россияне в матче Захар Бардаков («Колорадо») и Иван Мирошниченко («Вашингтон») очков в матче не набрали.

«Эвеланш» набрали 76 очков и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» остался с 54 очками и идёт 10-м на Востоке.