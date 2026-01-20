Скидки
Хоккей

Колорадо Эвеланш — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 20 января 2026, счёт 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Вашингтон» проиграл лидеру НХЛ «Колорадо». Овечкин отметился передачей
Комментарии

В ночь с 19 на 20 января в Денвере на стадионе «Болл-Арена» зваершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу во встрече одержали хозяева льда со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 00:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Келли (Макар, Барре-Буле) – 05:54     1:1 Чикран (Строум, Фрэнк) – 07:27 (pp)     2:1 Маккиннон (Нечас, Олофссон) – 27:03 (pp)     3:1 Олофссон (Мэнсон, Нельсон) – 35:58     3:2 Фрэнк (Овечкин, Дауд) – 36:15     4:2 Лехконен (Маккиннон) – 52:32     5:2 Маккиннон (Нечас) – 56:30    

В составе победителей голами отличились Паркер Келли, Натан Маккиннон (2+1), Виктор Олофссон (1+1), Арттури Лехконен. У гостей шайбы забросили Джейкоб Чикран и Этен Фрэнк. Российский форвард Александр Овечкин отметился результативной передачей. Другие россияне в матче Захар Бардаков («Колорадо») и Иван Мирошниченко («Вашингтон») очков в матче не набрали.

«Эвеланш» набрали 76 очков и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» остался с 54 очками и идёт 10-м на Востоке.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Новости. Хоккей
