Александр Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до четырёх матчей

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги до четырёх матчей.

В матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш» (2:5) Овечкин отметился результативной передачей.

В последний раз Овечкин забивал 12 января в матче с «Нэшвилл Предаторз» (2:3). Сам «Вашингтон» продлил серию поражений в НХЛ до трёх матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 50 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 22 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету 917 голов и 748 результативных передач в 1541 матче.