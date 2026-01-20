Александр Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до четырёх матчей
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги до четырёх матчей.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 00:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Келли (Макар, Барре-Буле) – 05:54 1:1 Чикран (Строум, Фрэнк) – 07:27 (pp) 2:1 Маккиннон (Нечас, Олофссон) – 27:03 (pp) 3:1 Олофссон (Мэнсон, Нельсон) – 35:58 3:2 Фрэнк (Овечкин, Дауд) – 36:15 4:2 Лехконен (Маккиннон) – 52:32 5:2 Маккиннон (Нечас) – 56:30
В матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш» (2:5) Овечкин отметился результативной передачей.
В последний раз Овечкин забивал 12 января в матче с «Нэшвилл Предаторз» (2:3). Сам «Вашингтон» продлил серию поражений в НХЛ до трёх матчей.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 50 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 22 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету 917 голов и 748 результативных передач в 1541 матче.
