Кросби вышел на пятое место по очкам с учётом плей-офф в истории НХЛ

38-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», которая проходит в эти минуты на льду «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (США, штат Вашингтон). На момент написания новости идёт третий период. Счёт 4:3 в пользу «пингвинов».

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 01:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Уозерспун (Лизотт, Манта) – 05:44     0:2 Дьюар – 07:50 (sh)     1:2 Майерс (Шварц, Уинтертон) – 16:12     2:2 Линдгрен (Уинтертон, Майерс) – 33:55     2:3 Кулак (Кросби) – 34:45     2:4 Бразо (Манта, Клифтон) – 42:21     3:4 Толванен (Монтур, Райт) – 47:47 (pp)     3:5 Ракелль (Кросби) – 56:48     3:6 Дьюар (Лизотт) – 59:30    

Как сообдщает пресс-служба НХЛ, Кросби догнал Рона Фрэнсиса (1941) по сумме очков, набранных с учётом регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ. Оба игрока разделяют пятое место по этому показателю в истории лиги. На счету Кросби 722 гола и 1219 ассистов.

Рекордсменом по очкам с учётом плей-офф является легендарный Уэйн Гретцки. В его активе 3237 (1016+2221) очков. Далее располагаются Марк Мессье (2181), Яромир Ягр (2122) и Горди Хоу (2010).

Среди действующих игроков ближе всех к Кросби — Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» (1812 очков). Он идёт 11-м в данном рейтинге.

38-летний Сидни Кросби достиг отметки 1400 матчей за «Питтсбург» в НХЛ

Видео: Лемье поздравил Кросби, Малкина, Летанга с 20-м сезоном:

