Кросби вышел на пятое место по очкам с учётом плей-офф в истории НХЛ

38-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», которая проходит в эти минуты на льду «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (США, штат Вашингтон). На момент написания новости идёт третий период. Счёт 4:3 в пользу «пингвинов».

Как сообдщает пресс-служба НХЛ, Кросби догнал Рона Фрэнсиса (1941) по сумме очков, набранных с учётом регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ. Оба игрока разделяют пятое место по этому показателю в истории лиги. На счету Кросби 722 гола и 1219 ассистов.

Рекордсменом по очкам с учётом плей-офф является легендарный Уэйн Гретцки. В его активе 3237 (1016+2221) очков. Далее располагаются Марк Мессье (2181), Яромир Ягр (2122) и Горди Хоу (2010).

Среди действующих игроков ближе всех к Кросби — Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» (1812 очков). Он идёт 11-м в данном рейтинге.

