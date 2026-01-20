В «Колорадо» сообщили, что Ничушкин пропустил игру с «Вашингтоном», так как попал в аварию

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что российский форвард команды Валерий Ничушкин попал в автомобильную аварию по дороге на матч Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2). Данную информацию передаёт журналист и инсайдер «Колорадо» Кори Масисак в соцсети X.

По информации источника, Ничушкин получил незначительные травмы верхней части тела, из-за чего не смог сыграть во встрече со столичной командой. Его состояние будет оценено сегодня, 20 января.

В нынешнем сезоне Ничушкин провёл 38 матчей, в котором отметился 11 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами при показателе полезности «+3».