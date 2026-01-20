Скидки
Главная Хоккей Новости

В «Колорадо» сообщили, что Ничушкин пропустил игру с «Вашингтоном», так как попал в аварию

Комментарии

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что российский форвард команды Валерий Ничушкин попал в автомобильную аварию по дороге на матч Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2). Данную информацию передаёт журналист и инсайдер «Колорадо» Кори Масисак в соцсети X.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 00:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Келли (Макар, Барре-Буле) – 05:54     1:1 Чикран (Строум, Фрэнк) – 07:27 (pp)     2:1 Маккиннон (Нечас, Олофссон) – 27:03 (pp)     3:1 Олофссон (Мэнсон, Нельсон) – 35:58     3:2 Фрэнк (Овечкин, Дауд) – 36:15     4:2 Лехконен (Маккиннон) – 52:32     5:2 Маккиннон (Нечас) – 56:30    

По информации источника, Ничушкин получил незначительные травмы верхней части тела, из-за чего не смог сыграть во встрече со столичной командой. Его состояние будет оценено сегодня, 20 января.

В нынешнем сезоне Ничушкин провёл 38 матчей, в котором отметился 11 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами при показателе полезности «+3».

Новости. Хоккей
