«Питтсбург» с Малкиным и Чинаховым обыграл «Сиэтл», у Кросби – две передачи
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Питтсбург Пингвинз». Игра прошла в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 01:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Уозерспун (Лизотт, Манта) – 05:44 0:2 Дьюар – 07:50 (sh) 1:2 Майерс (Шварц, Уинтертон) – 16:12 2:2 Линдгрен (Уинтертон, Майерс) – 33:55 2:3 Кулак (Кросби) – 34:45 2:4 Бразо (Манта, Клифтон) – 42:21 3:4 Толванен (Монтур, Райт) – 47:47 (pp) 3:5 Ракелль (Кросби) – 56:48 3:6 Дьюар (Лизотт) – 59:30
В составе «Питтсбурга» забивали Паркер Уозерспун, Коннор Дьюар (дважды), Бретт Кулак, Джастин Бразо и Рикард Ракелль. Российские нападающие Евгений Малкин и Егор Чинахов не отметились результативными действиями. Канадец Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами.
За «Сиэтл» отличились Бен Майерс, Райан Линдгрен и Ээли Толванен.
В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Калгари Флэймз», а «Сиэтл» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».
Комментарии
- 20 января 2026
-
03:38
-
03:37
-
03:29
-
03:13
-
03:06
-
02:40
-
02:32
-
02:18
-
01:49
-
01:45
-
01:33
-
01:28
-
00:06
- 19 января 2026
-
23:54
-
23:50
-
23:42
-
23:39
-
23:28
-
23:16
-
23:10
-
23:06
-
23:02
-
22:58
-
22:52
-
22:40
-
22:26
-
22:02
-
21:48
-
21:14
-
20:44
-
20:16
-
19:54
-
19:20
-
18:52
-
18:28