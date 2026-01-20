«Питтсбург» с Малкиным и Чинаховым обыграл «Сиэтл», у Кросби – две передачи

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Питтсбург Пингвинз». Игра прошла в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе «Питтсбурга» забивали Паркер Уозерспун, Коннор Дьюар (дважды), Бретт Кулак, Джастин Бразо и Рикард Ракелль. Российские нападающие Евгений Малкин и Егор Чинахов не отметились результативными действиями. Канадец Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами.

За «Сиэтл» отличились Бен Майерс, Райан Линдгрен и Ээли Толванен.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Калгари Флэймз», а «Сиэтл» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».