Главная Хоккей Новости

Сиэтл — Питтсбург, результат матча 20 января 2026, счёт 3:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Питтсбург» с Малкиным и Чинаховым обыграл «Сиэтл», у Кросби – две передачи
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Питтсбург Пингвинз». Игра прошла в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 01:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Уозерспун (Лизотт, Манта) – 05:44     0:2 Дьюар – 07:50 (sh)     1:2 Майерс (Шварц, Уинтертон) – 16:12     2:2 Линдгрен (Уинтертон, Майерс) – 33:55     2:3 Кулак (Кросби) – 34:45     2:4 Бразо (Манта, Клифтон) – 42:21     3:4 Толванен (Монтур, Райт) – 47:47 (pp)     3:5 Ракелль (Кросби) – 56:48     3:6 Дьюар (Лизотт) – 59:30    

В составе «Питтсбурга» забивали Паркер Уозерспун, Коннор Дьюар (дважды), Бретт Кулак, Джастин Бразо и Рикард Ракелль. Российские нападающие Евгений Малкин и Егор Чинахов не отметились результативными действиями. Канадец Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами.

За «Сиэтл» отличились Бен Майерс, Райан Линдгрен и Ээли Толванен.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Калгари Флэймз», а «Сиэтл» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

Комментарии
Новости. Хоккей
