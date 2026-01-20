Скидки
Овечкин до четырёх очков сократил отставание от Гретцки по результативности за один клуб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1665) теперь отстаёт всего на четыре очка от показателя Уэйна Гретцки (1669 за «Эдмонтон») и близок к тому, чтобы выйти на пятое место по количеству очков, набранных за один клуб, в истории НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 00:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Келли (Макар, Барре-Буле) – 05:54     1:1 Чикран (Строум, Фрэнк) – 07:27 (pp)     2:1 Маккиннон (Нечас, Олофссон) – 27:03 (pp)     3:1 Олофссон (Мэнсон, Нельсон) – 35:58     3:2 Фрэнк (Овечкин, Дауд) – 36:15     4:2 Лехконен (Маккиннон) – 52:32     5:2 Маккиннон (Нечас) – 56:30    

Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 50 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 22 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету 917 голов и 748 результативных передач в 1541 матче.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Ванкувер Кэнакс». Матч состоится 22 января.

