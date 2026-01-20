Овечкин до четырёх очков сократил отставание от Гретцки по результативности за один клуб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1665) теперь отстаёт всего на четыре очка от показателя Уэйна Гретцки (1669 за «Эдмонтон») и близок к тому, чтобы выйти на пятое место по количеству очков, набранных за один клуб, в истории НХЛ.

Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 50 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 22 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету 917 голов и 748 результативных передач в 1541 матче.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Ванкувер Кэнакс». Матч состоится 22 января.