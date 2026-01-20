Бобровский подрался с голкипером «Сан-Хосе» Недельковичем в матче НХЛ

В эти минуты проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на стадионе «Амерант Банк Арена» между командами «Флорида Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс».

На шестой минуте третьего периода российский вратарь команды хозяев Сергей Бобровский подрался с американским голкипером «Сан-Хосе» Алексом Недельковичем. Всё началось с того, что вратарь гостевой команды ввязался в потасовку между полевыми игроками. Бобровский, увидев это, преодолел всю площадку, сбросил ловушку и блин и начал драку с американцем. Россиянин первым сорвал шлем с Недельковича, затем голкиперы нанесли друг другу несколько ударов в область головы. Американец повалил Бобровского на лёд. Судьи обоим вратарям дали 2+5 минут штрафа.

На момент написания новости команда гостей ведёт со счётом 4:1.