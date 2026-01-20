Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Флорида Пантерз — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 20 января 2026, счёт 1:4, НХЛ, Бобровский

«Флорида» проиграла дома «Сан-Хосе», у Чернышова — два ассиста
Комментарии

В ночь с 19 на 20 января завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на стадионе «Амерант Банк Арена» между командами «Флорида Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу одержала команда гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Смит (Лильегрен, Веннберг) – 20:50     0:2 Деарне (Чернышов, Миса) – 22:41     0:3 Ферраро (Чернышов, Миса) – 26:12     1:3 Луостаринен (Экблад) – 40:43     1:4 Гудроу – 57:21    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский защитник Уилл Смит, канадцы Венсан Деарне и Марио Ферраро, форвард Баркли Гудроу. На счету российского нападающего Игоря Чернышова две результативные передачи.

В составе хозяев единственный гол забил финский форвард Ээту Луостаринен. Российский вратарь Сергей Бобровский сделал 23 сейва в этой встрече.

«Флорида» начнёт выездную серию и встретится с «Виннипег Джетс» 23 января. «Сан-Хосе» на выезде сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 21 января.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Видео
Бобровский подрался с голкипером «Сан-Хосе» Недельковичем в матче НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android