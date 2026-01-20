«Флорида» проиграла дома «Сан-Хосе», у Чернышова — два ассиста
В ночь с 19 на 20 января завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на стадионе «Амерант Банк Арена» между командами «Флорида Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу одержала команда гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Смит (Лильегрен, Веннберг) – 20:50 0:2 Деарне (Чернышов, Миса) – 22:41 0:3 Ферраро (Чернышов, Миса) – 26:12 1:3 Луостаринен (Экблад) – 40:43 1:4 Гудроу – 57:21
В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский защитник Уилл Смит, канадцы Венсан Деарне и Марио Ферраро, форвард Баркли Гудроу. На счету российского нападающего Игоря Чернышова две результативные передачи.
В составе хозяев единственный гол забил финский форвард Ээту Луостаринен. Российский вратарь Сергей Бобровский сделал 23 сейва в этой встрече.
«Флорида» начнёт выездную серию и встретится с «Виннипег Джетс» 23 января. «Сан-Хосе» на выезде сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 21 января.
