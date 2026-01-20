«Флорида» проиграла дома «Сан-Хосе», у Чернышова — два ассиста

В ночь с 19 на 20 января завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на стадионе «Амерант Банк Арена» между командами «Флорида Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу одержала команда гостей со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский защитник Уилл Смит, канадцы Венсан Деарне и Марио Ферраро, форвард Баркли Гудроу. На счету российского нападающего Игоря Чернышова две результативные передачи.

В составе хозяев единственный гол забил финский форвард Ээту Луостаринен. Российский вратарь Сергей Бобровский сделал 23 сейва в этой встрече.

«Флорида» начнёт выездную серию и встретится с «Виннипег Джетс» 23 января. «Сан-Хосе» на выезде сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 21 января.