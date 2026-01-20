Маккиннон вышел на второе место в истории «Колорадо» по матчам с несколькими очками

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон обошёл Петера Штястны (313) и вышел на второе место в истории клуба по количеству матчей с несколькими набранными очками. Больше таких игр только у Джо Сакика (473).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:2. В этой встрече Маккиннон оформил дубль.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Маккиннон принял участие в 47 матчах, в которых записал в свой актив 38 голов и 47 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету форварда 405 голов и 695 результативных передач в 917 играх.