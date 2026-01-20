Овечкин сократил отставание от Дионна в списке лучших бомбардиров с учётом плей-офф

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш». Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США) и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Занимающий 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с учётом плей-офф россиянин набрал 1812-е очко за карьеру в лиге. Ближайшей целью для Александра продолжает оставаться Марсель Дионн в активе которого 1816 очков в 1397 матчах в НХЛ. Проведший сегодня 1541-й матч в лиге россиянин сократил отставание от Дионна до четырёх очков.
Рекорд бомбардиров НХЛ с учётом плей-офф принадлежит Уэйну Гретцки с впечатляющими 3257 очками. На втором месте находится Марк Мессье, чей лучший результат составляет 2181 очко, а замыкает тройку лидеров Яромир Ягр с 2122 очками. Среди действующих игроков больше Овечкина набрал лишь Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (1941).
- 20 января 2026
-
05:05
-
04:51
-
04:49
-
04:44
-
04:12
-
03:38
-
03:37
-
03:29
-
03:13
-
03:06
-
02:40
-
02:32
-
02:18
-
01:49
-
01:45
-
01:33
-
01:28
-
00:06
- 19 января 2026
-
23:54
-
23:50
-
23:42
-
23:39
-
23:28
-
23:16
-
23:10
-
23:06
-
23:02
-
22:58
-
22:52
-
22:40
-
22:26
-
22:02
-
21:48
-
21:14
-
20:44