Овечкин сократил отставание от Дионна в списке лучших бомбардиров с учётом плей-офф

Овечкин сократил отставание от Дионна в списке лучших бомбардиров с учётом плей-офф
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш». Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США) и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 00:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Келли (Макар, Барре-Буле) – 05:54     1:1 Чикран (Строум, Фрэнк) – 07:27 (pp)     2:1 Маккиннон (Нечас, Олофссон) – 27:03 (pp)     3:1 Олофссон (Мэнсон, Нельсон) – 35:58     3:2 Фрэнк (Овечкин, Дауд) – 36:15     4:2 Лехконен (Маккиннон) – 52:32     5:2 Маккиннон (Нечас) – 56:30    

Занимающий 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с учётом плей-офф россиянин набрал 1812-е очко за карьеру в лиге. Ближайшей целью для Александра продолжает оставаться Марсель Дионн в активе которого 1816 очков в 1397 матчах в НХЛ. Проведший сегодня 1541-й матч в лиге россиянин сократил отставание от Дионна до четырёх очков.

Рекорд бомбардиров НХЛ с учётом плей-офф принадлежит Уэйну Гретцки с впечатляющими 3257 очками. На втором месте находится Марк Мессье, чей лучший результат составляет 2181 очко, а замыкает тройку лидеров Яромир Ягр с 2122 очками. Среди действующих игроков больше Овечкина набрал лишь Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (1941).

