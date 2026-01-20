Овечкин сократил отставание от Дионна в списке лучших бомбардиров с учётом плей-офф

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш». Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США) и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Занимающий 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с учётом плей-офф россиянин набрал 1812-е очко за карьеру в лиге. Ближайшей целью для Александра продолжает оставаться Марсель Дионн в активе которого 1816 очков в 1397 матчах в НХЛ. Проведший сегодня 1541-й матч в лиге россиянин сократил отставание от Дионна до четырёх очков.

Рекорд бомбардиров НХЛ с учётом плей-офф принадлежит Уэйну Гретцки с впечатляющими 3257 очками. На втором месте находится Марк Мессье, чей лучший результат составляет 2181 очко, а замыкает тройку лидеров Яромир Ягр с 2122 очками. Среди действующих игроков больше Овечкина набрал лишь Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (1941).