Шесть очков россиян помогли «Миннесоте» обыграть «Торонто» в результативном матче

В ночь с 19 на 20 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Арене» (Торонто, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Тарасенко (Хартман, Капризов) – 04:45 (pp)     0:2 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 10:29     1:2 Таварес (Нис, Мэттьюс) – 18:24 (pp)     1:3 Фолиньо (Фэйбер, Хьюз) – 26:53     1:4 Тарасенко (Хьюз) – 28:24     1:5 Фолиньо (Фэйбер, Юров) – 39:14 (pp)     2:5 Робертсон (Руа, Коуэн) – 46:27     3:5 Мэттьюс (Доми) – 55:02     3:6 Фолиньо (Тарасенко, Штурм) – 57:22    

В составе хозяев сегодня забивали Джон Таварес, Николас Робертсон и Остон Мэттьюс. У гостей в сегодняшнем матче дублем отличился российский нападающий Владимир Тарасенко, хет-трик на счету Маркуса Фолиньо, ещё одну шайбу забросил Райан Хартман. Тарасенко и Данила Юров сделали по ассисту. У Кирилла Капризова — две результативные передачи.

«Миннесота» вышла на второе место Запада с 65 очками. «Торонто» идёт девятым на Востоке — 56 баллов.

