Шесть очков россиян помогли «Миннесоте» обыграть «Торонто» в результативном матче

В ночь с 19 на 20 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Арене» (Торонто, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе хозяев сегодня забивали Джон Таварес, Николас Робертсон и Остон Мэттьюс. У гостей в сегодняшнем матче дублем отличился российский нападающий Владимир Тарасенко, хет-трик на счету Маркуса Фолиньо, ещё одну шайбу забросил Райан Хартман. Тарасенко и Данила Юров сделали по ассисту. У Кирилла Капризова — две результативные передачи.

«Миннесота» вышла на второе место Запада с 65 очками. «Торонто» идёт девятым на Востоке — 56 баллов.