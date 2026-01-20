Скидки
Все новости
Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на поражение от «Колорадо»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение в матче регулярного сезона НХЛ с «Колорадо Эвеланш».

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 00:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Келли (Макар, Барре-Буле) – 05:54     1:1 Чикран (Строум, Фрэнк) – 07:27 (pp)     2:1 Маккиннон (Нечас, Олофссон) – 27:03 (pp)     3:1 Олофссон (Мэнсон, Нельсон) – 35:58     3:2 Фрэнк (Овечкин, Дауд) – 36:15     4:2 Лехконен (Маккиннон) – 52:32     5:2 Маккиннон (Нечас) – 56:30    

«Я считаю, что мы были очень близки. Меня в целом устроила наша игра на протяжении первых 40 минут — мы держались. Нужно понимать, когда я разбираю этот матч, что против нас играла команда высочайшего уровня — лучшая в НХЛ. Такие соперники создают проблемы самыми разными способами. У них есть игроки мирового класса.

Мы были в игре, не выпадали из борьбы. Кажется, к началу третьего периода уступали всего одну шайбу и при этом делали много хорошего. Но в концовке матч ушёл от нас. Нам не хватило усилий в третьем периоде, чтобы организовать решающий рывок, создать больше моментов, сравнять счёт и сделать игру 3:3», — приводит слова тренера сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» проиграл со счётом 2:5.

Сыновья Овечкина посетили раздевалку «Вашингтона»

Видео
«Вашингтон» проиграл лидеру НХЛ «Колорадо». Овечкин отметился передачей
