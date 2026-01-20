Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на поражение от «Колорадо»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение в матче регулярного сезона НХЛ с «Колорадо Эвеланш».

«Я считаю, что мы были очень близки. Меня в целом устроила наша игра на протяжении первых 40 минут — мы держались. Нужно понимать, когда я разбираю этот матч, что против нас играла команда высочайшего уровня — лучшая в НХЛ. Такие соперники создают проблемы самыми разными способами. У них есть игроки мирового класса.

Мы были в игре, не выпадали из борьбы. Кажется, к началу третьего периода уступали всего одну шайбу и при этом делали много хорошего. Но в концовке матч ушёл от нас. Нам не хватило усилий в третьем периоде, чтобы организовать решающий рывок, создать больше моментов, сравнять счёт и сделать игру 3:3», — приводит слова тренера сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» проиграл со счётом 2:5.

