Драка Бобровского и Недельковича стала первой дракой вратарей в НХЛ за последние шесть лет
На шестой минуте третьего периода российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский подрался с американским голкипером «Сан-Хосе» Алексом Недельковичем.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Смит (Лильегрен, Веннберг) – 20:50 0:2 Деарне (Чернышов, Миса) – 22:41 0:3 Ферраро (Чернышов, Миса) – 26:12 1:3 Луостаринен (Экблад) – 40:43 1:4 Гудроу – 57:21
Данная стычка стала первой дракой вратарей за последние шесть лет. До Бобровского и Недельковича последний раз голкиперы дрались в 2020 году. Тогда сцепились Кэм Тэлбот и Майк Смит.
Напомним, сегодня судьи обоим вратарям дали 2+5 минут штрафа. В итоге «Сан-Хосе» выиграл матч со счётом 4:1.
В текущем сезоне на счету Сергея Бобровского 34 матча с 87,49% отражённых бросков. Он провёл за сезон три «сухие» встречи.
Бобровский выступил с речью на праздновании чемпионства
