Драка Бобровского и Недельковича стала первой дракой вратарей в НХЛ за последние шесть лет

На шестой минуте третьего периода российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский подрался с американским голкипером «Сан-Хосе» Алексом Недельковичем.

Данная стычка стала первой дракой вратарей за последние шесть лет. До Бобровского и Недельковича последний раз голкиперы дрались в 2020 году. Тогда сцепились Кэм Тэлбот и Майк Смит.

Напомним, сегодня судьи обоим вратарям дали 2+5 минут штрафа. В итоге «Сан-Хосе» выиграл матч со счётом 4:1.

В текущем сезоне на счету Сергея Бобровского 34 матча с 87,49% отражённых бросков. Он провёл за сезон три «сухие» встречи.

