Драка Бобровского и Недельковича стала первой дракой вратарей в НХЛ за последние шесть лет

Драка Бобровского и Недельковича стала первой дракой вратарей в НХЛ за последние шесть лет
На шестой минуте третьего периода российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский подрался с американским голкипером «Сан-Хосе» Алексом Недельковичем.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Смит (Лильегрен, Веннберг) – 20:50     0:2 Деарне (Чернышов, Миса) – 22:41     0:3 Ферраро (Чернышов, Миса) – 26:12     1:3 Луостаринен (Экблад) – 40:43     1:4 Гудроу – 57:21    

Данная стычка стала первой дракой вратарей за последние шесть лет. До Бобровского и Недельковича последний раз голкиперы дрались в 2020 году. Тогда сцепились Кэм Тэлбот и Майк Смит.

Напомним, сегодня судьи обоим вратарям дали 2+5 минут штрафа. В итоге «Сан-Хосе» выиграл матч со счётом 4:1.

В текущем сезоне на счету Сергея Бобровского 34 матча с 87,49% отражённых бросков. Он провёл за сезон три «сухие» встречи.

Бобровский выступил с речью на праздновании чемпионства

