Сергей Бобровский сообщил, почему бросился драться с вратарём «Сан-Хосе»

Сергей Бобровский сообщил, почему бросился драться с вратарём «Сан-Хосе»
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский ответил на вопрос о том, почему он решил вступить в драку с вратарём «Сан-Хосе» Алексом Недельковичем по ходу недавно завершившегося матча (1:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Смит (Лильегрен, Веннберг) – 20:50     0:2 Деарне (Чернышов, Миса) – 22:41     0:3 Ферраро (Чернышов, Миса) – 26:12     1:3 Луостаринен (Экблад) – 40:43     1:4 Гудроу – 57:21    

«Мне показалось, что это было уже слишком — за гранью допустимого. Я хотел обязательно вмешаться и дать ему это понять», — приводит слова Бобровского журналист Джеймсон Олив в соцсети Х.

Напомним, всё началось с того, что вратарь команды гостей ввязался в потасовку между полевыми игроками. Услышав это, Бобровский проскочил через всю площадку, сбросил ловушку и клюшку и вступил в драку с американцем. Россиянин первым сорвал шлем с Недельковича, после чего оба голкипера обменялись несколькими ударами по голове. В итоге американец повалил Бобровского на лёд. Судьи наказали обоих вратарей 2+5 минутами штрафа.

