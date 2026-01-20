Сергей Бобровский сообщил, почему бросился драться с вратарём «Сан-Хосе»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский ответил на вопрос о том, почему он решил вступить в драку с вратарём «Сан-Хосе» Алексом Недельковичем по ходу недавно завершившегося матча (1:4).

«Мне показалось, что это было уже слишком — за гранью допустимого. Я хотел обязательно вмешаться и дать ему это понять», — приводит слова Бобровского журналист Джеймсон Олив в соцсети Х.

Напомним, всё началось с того, что вратарь команды гостей ввязался в потасовку между полевыми игроками. Услышав это, Бобровский проскочил через всю площадку, сбросил ловушку и клюшку и вступил в драку с американцем. Россиянин первым сорвал шлем с Недельковича, после чего оба голкипера обменялись несколькими ударами по голове. В итоге американец повалил Бобровского на лёд. Судьи наказали обоих вратарей 2+5 минутами штрафа.

