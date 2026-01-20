Сергей Бобровский сообщил, почему бросился драться с вратарём «Сан-Хосе»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский ответил на вопрос о том, почему он решил вступить в драку с вратарём «Сан-Хосе» Алексом Недельковичем по ходу недавно завершившегося матча (1:4).
«Мне показалось, что это было уже слишком — за гранью допустимого. Я хотел обязательно вмешаться и дать ему это понять», — приводит слова Бобровского журналист Джеймсон Олив в соцсети Х.
Напомним, всё началось с того, что вратарь команды гостей ввязался в потасовку между полевыми игроками. Услышав это, Бобровский проскочил через всю площадку, сбросил ловушку и клюшку и вступил в драку с американцем. Россиянин первым сорвал шлем с Недельковича, после чего оба голкипера обменялись несколькими ударами по голове. В итоге американец повалил Бобровского на лёд. Судьи наказали обоих вратарей 2+5 минутами штрафа.
Бобровский выступил с речью на праздновании чемпионства
- 20 января 2026
-
06:50
-
06:26
-
06:14
-
05:05
-
04:51
-
04:49
-
04:44
-
04:12
-
03:38
-
03:37
-
03:29
-
03:13
-
03:06
-
02:40
-
02:32
-
02:18
-
01:49
-
01:45
-
01:33
-
01:28
-
00:06
- 19 января 2026
-
23:54
-
23:50
-
23:42
-
23:39
-
23:28
-
23:16
-
23:10
-
23:06
-
23:02
-
22:58
-
22:52
-
22:40
-
22:26
-
22:02