Форвард «Флориды» Ткачук отреагировал на яркую драку Бобровского с вратарём «Сан-Хосе»
Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук прокомментировал драку голкипера Сергей Бобровского с вратарём «Сан-Хосе» Алексом Недельковичем по ходу очного матча (1:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Смит (Лильегрен, Веннберг) – 20:50 0:2 Деарне (Чернышов, Миса) – 22:41 0:3 Ферраро (Чернышов, Миса) – 26:12 1:3 Луостаринен (Экблад) – 40:43 1:4 Гудроу – 57:21
«Когда один из наших лучших игроков выходит из своей зоны комфорта — а это касается любого вратаря — это, наверное, небольшой разряд энергии… Мы пытались, но не смогли добиться нужного результата. Нам нужно использовать этот огонь… и применить его в следующей выездной серии», — приводит слова Ткачука журналист Джеймсон Олив в соцсети Х.
Напомним, в итоге судьи наказали обоих вратарей 2+5 минутами штрафа.
Бобровский выступил с речью на праздновании чемпионства
