Форвард «Флориды» Ткачук отреагировал на яркую драку Бобровского с вратарём «Сан-Хосе»

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук прокомментировал драку голкипера Сергей Бобровского с вратарём «Сан-Хосе» Алексом Недельковичем по ходу очного матча (1:4).

«Когда один из наших лучших игроков выходит из своей зоны комфорта — а это касается любого вратаря — это, наверное, небольшой разряд энергии… Мы пытались, но не смогли добиться нужного результата. Нам нужно использовать этот огонь… и применить его в следующей выездной серии», — приводит слова Ткачука журналист Джеймсон Олив в соцсети Х.

Напомним, в итоге судьи наказали обоих вратарей 2+5 минутами штрафа.

