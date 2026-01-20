Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

40-летний Овечкин выдал идеальный голевой пас партнёру по команде, поборовшись за воротами

40-летний Овечкин выдал идеальный голевой пас партнёру по команде, поборовшись за воротами
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:5), который завершился в ночь с 19 на 20 января мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо). Этот ассист стал для 40-летнего форварда 22-м в текущем сезоне, теперь на его счету 42 (20+22) очка в 50 матчах.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 00:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Келли (Макар, Барре-Буле) – 05:54     1:1 Чикран (Строум, Фрэнк) – 07:27 (pp)     2:1 Маккиннон (Нечас, Олофссон) – 27:03 (pp)     3:1 Олофссон (Мэнсон, Нельсон) – 35:58     3:2 Фрэнк (Овечкин, Дауд) – 36:15     4:2 Лехконен (Маккиннон) – 52:32     5:2 Маккиннон (Нечас) – 56:30    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 37-й минуте игры при счёте 3:1 в пользу «Эвеланш» Овечкин успешно поборолся за шайбу за воротами соперника и выдал мягкую передачу на оставшегося одного перед воротами нападающего Этена Фрэнка, который обыграл голкипера и сократил отставание «Кэпиталз» до минимума.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
«Вашингтон» проиграл лидеру НХЛ «Колорадо». Овечкин отметился передачей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android