40-летний Овечкин выдал идеальный голевой пас партнёру по команде, поборовшись за воротами
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:5), который завершился в ночь с 19 на 20 января мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо). Этот ассист стал для 40-летнего форварда 22-м в текущем сезоне, теперь на его счету 42 (20+22) очка в 50 матчах.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 00:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Келли (Макар, Барре-Буле) – 05:54 1:1 Чикран (Строум, Фрэнк) – 07:27 (pp) 2:1 Маккиннон (Нечас, Олофссон) – 27:03 (pp) 3:1 Олофссон (Мэнсон, Нельсон) – 35:58 3:2 Фрэнк (Овечкин, Дауд) – 36:15 4:2 Лехконен (Маккиннон) – 52:32 5:2 Маккиннон (Нечас) – 56:30
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 37-й минуте игры при счёте 3:1 в пользу «Эвеланш» Овечкин успешно поборолся за шайбу за воротами соперника и выдал мягкую передачу на оставшегося одного перед воротами нападающего Этена Фрэнка, который обыграл голкипера и сократил отставание «Кэпиталз» до минимума.
