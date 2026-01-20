40-летний Овечкин выдал идеальный голевой пас партнёру по команде, поборовшись за воротами

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:5), который завершился в ночь с 19 на 20 января мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо). Этот ассист стал для 40-летнего форварда 22-м в текущем сезоне, теперь на его счету 42 (20+22) очка в 50 матчах.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 37-й минуте игры при счёте 3:1 в пользу «Эвеланш» Овечкин успешно поборолся за шайбу за воротами соперника и выдал мягкую передачу на оставшегося одного перед воротами нападающего Этена Фрэнка, который обыграл голкипера и сократил отставание «Кэпиталз» до минимума.