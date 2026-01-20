Скидки
Экблад рассказал о разговоре с Бобровским на фоне его драки с вратарём соперника

Комментарии

Канадский защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад высказался о разговоре с голкипером Сергеем Бобровским после матча с «Сан-Хосе» на фоне его драки с вратарём соперника Алексом Недельковичем.

«Я только что рассказал ему, как это было круто. Нам всем очень понравилось», – приводит слова Экблада журналист Джеймсон Олив в соцсети Х.

Напомним, всё началось с того, что вратарь команды гостей ввязался в потасовку между полевыми игроками. Увидев это, Бобровский проскочил через всю площадку, сбросил ловушку и клюшку и вступил в драку с американцем. Россиянин первым сорвал шлем с Недельковича, после чего оба голкипера обменялись несколькими ударами по голове. В итоге американец повалил Бобровского на лёд. Судьи наказали обоих вратарей 2+5 минутами штрафа.

В итоге «Флорида» проиграла матч со счётом 1:4.

Бобровский и Куликов облачились в российский триколор на параде

Комментарии
