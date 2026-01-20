Бобровский подрался с вратарём в НХЛ, победа Рыбакиной на старте AO. Главное к утру

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский подрался с вратарём «Сан-Хосе» Алексом Недельковичем, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина с победы стартовала на Australian Open — 2026, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Колорадо Эвеланш» в НХЛ. Главное к утру

Главные новости дня