Бобровский подрался с вратарём в НХЛ, победа Рыбакиной на старте AO. Главное к утру
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский подрался с вратарём «Сан-Хосе» Алексом Недельковичем, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина с победы стартовала на Australian Open — 2026, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Колорадо Эвеланш» в НХЛ. Главное к утру
- Что это вообще было?! Бобровский ПОДРАЛСЯ с вратарём «Сан-Хосе».
- Елена Рыбакина выиграла свой матч на старте Australian Open.
- «Вашингтон» проиграл лидеру НХЛ «Колорадо». Овечкин отметился передачей.
- Шесть очков россиян помогли «Миннесоте» обыграть «Торонто» в результативном матче.
- В «Колорадо» сообщили, что Ничушкин пропустил игру с «Вашингтоном», так как попал в аварию.
- Сергей Бобровский сообщил, почему бросился драться с вратарём «Сан-Хосе».
- Бублик и Шевченко проиграли в первом круге парного Australian Open — 2026.
- The Athletic назвал клубы, куда может перейти Панарин, включив «Вашингтон» и «Тампу».
- «Бруклин» без Егора Дёмина проиграл «Финиксу», Диллон Брукс набрал 27 очков
- Ислам Махачев победил в номинации «Лучший сабмишен в UFC в 2025 году».
- Появилась новая информация по грядущему трансферу Александра Зинченко в «Аякс».
- «Комо» разгромил «Лацио» в матче 21-го тура Серии А. Нико Пас оформил дубль.
