Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

18 января главные новости спорта, хоккей, футбол, UFC, теннис, Australian Open, НХЛ, баскетбол, НБА

Бобровский подрался с вратарём в НХЛ, победа Рыбакиной на старте AO. Главное к утру
Комментарии

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский подрался с вратарём «Сан-Хосе» Алексом Недельковичем, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина с победы стартовала на Australian Open — 2026, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Колорадо Эвеланш» в НХЛ. Главное к утру

  1. Что это вообще было?! Бобровский ПОДРАЛСЯ с вратарём «Сан-Хосе».
  2. Елена Рыбакина выиграла свой матч на старте Australian Open.
  3. «Вашингтон» проиграл лидеру НХЛ «Колорадо». Овечкин отметился передачей.
  4. Шесть очков россиян помогли «Миннесоте» обыграть «Торонто» в результативном матче.
  5. В «Колорадо» сообщили, что Ничушкин пропустил игру с «Вашингтоном», так как попал в аварию.
  6. Сергей Бобровский сообщил, почему бросился драться с вратарём «Сан-Хосе».
  7. Бублик и Шевченко проиграли в первом круге парного Australian Open — 2026.
  8. The Athletic назвал клубы, куда может перейти Панарин, включив «Вашингтон» и «Тампу».
  9. «Бруклин» без Егора Дёмина проиграл «Финиксу», Диллон Брукс набрал 27 очков
  10. Ислам Махачев победил в номинации «Лучший сабмишен в UFC в 2025 году».
  11. Появилась новая информация по грядущему трансферу Александра Зинченко в «Аякс».
  12. «Комо» разгромил «Лацио» в матче 21-го тура Серии А. Нико Пас оформил дубль.

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-матчи вторника: «Интер» — «Арсенал» в ЛЧ, российские звёзды в НХЛ, НБА и теннис
Топ-матчи вторника: «Интер» — «Арсенал» в ЛЧ, российские звёзды в НХЛ, НБА и теннис
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android