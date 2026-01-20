Скидки
Маккиннон быстрее Овечкина и Малкина из действующих игроков добрался до 1100 очков в НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон во встрече регулярного сезона с «Вашингтон Кэпиталз» записал на свой счёт дубль и результативную передачу. В его активе стало 1100 (405+695) очков.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Маккиннон добрался до 1100 очков за 917 матчей. По скорости достижения 1100 очков среди действующих игроков Маккиннон занял третье место, уступая лишь Коннору Макдэвиду (726) и Сидни Кросби (850). Позади Натана — Евгений Малкин (935) и Александр Овечкин (978).

В ночь с 19 на 20 января в Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу во встрече одержали хозяева льда со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 00:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Келли (Макар, Барре-Буле) – 05:54     1:1 Чикран (Строум, Фрэнк) – 07:27 (pp)     2:1 Маккиннон (Нечас, Олофссон) – 27:03 (pp)     3:1 Олофссон (Мэнсон, Нельсон) – 35:58     3:2 Фрэнк (Овечкин, Дауд) – 36:15     4:2 Лехконен (Маккиннон) – 52:32     5:2 Маккиннон (Нечас) – 56:30    
