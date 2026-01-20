Маккиннон быстрее Овечкина и Малкина из действующих игроков добрался до 1100 очков в НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон во встрече регулярного сезона с «Вашингтон Кэпиталз» записал на свой счёт дубль и результативную передачу. В его активе стало 1100 (405+695) очков.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Маккиннон добрался до 1100 очков за 917 матчей. По скорости достижения 1100 очков среди действующих игроков Маккиннон занял третье место, уступая лишь Коннору Макдэвиду (726) и Сидни Кросби (850). Позади Натана — Евгений Малкин (935) и Александр Овечкин (978).

В ночь с 19 на 20 января в Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу во встрече одержали хозяева льда со счётом 5:2.