Маккиннон быстрее Овечкина и Малкина из действующих игроков добрался до 1100 очков в НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон во встрече регулярного сезона с «Вашингтон Кэпиталз» записал на свой счёт дубль и результативную передачу. В его активе стало 1100 (405+695) очков.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Маккиннон добрался до 1100 очков за 917 матчей. По скорости достижения 1100 очков среди действующих игроков Маккиннон занял третье место, уступая лишь Коннору Макдэвиду (726) и Сидни Кросби (850). Позади Натана — Евгений Малкин (935) и Александр Овечкин (978).
В ночь с 19 на 20 января в Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу во встрече одержали хозяева льда со счётом 5:2.
- 20 января 2026
- 19 января 2026
