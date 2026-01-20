Голы Панарина и Гаврикова не спасли «Рейнджерс» от поражения во встрече с «Анахаймом»

20 января на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.

В составе «Анахайма» шайбы забросили Мэйсон Мактавиш, Джеффри Вьель, Алекс Киллорн, Каттер Готье (дубль). Российский защитник «уток» Павел Минтюков отдал результативную передачу. У «Рейнджерс» голы забили Мэттью Робертсон, Артемий Панарин, Владислав Гавриков. На счету Панарина также ассист.

В следующей игре «Анахайм Дакс» сыграет в гостях с «Колорадо Эвеланш» 22 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» 21 января встретится в гостях с «Лос-Анджелес Кингз».