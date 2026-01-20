Голы Панарина и Гаврикова не спасли «Рейнджерс» от поражения во встрече с «Анахаймом»
20 января на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Робертсон (Зибанеджад, Миллер) – 04:00 1:1 Мактавиш (Минтюков) – 11:31 1:2 Панарин (Трочек, Миллер) – 24:03 (pp) 2:2 Вьель (Пилинг) – 28:29 3:2 Киллорн (Труба) – 38:02 (pp) 4:2 Готье (Хеллесон) – 41:01 4:3 Гавриков (Панарин, Трочек) – 47:11 (pp) 5:3 Готье (Лакомб) – 59:24
В составе «Анахайма» шайбы забросили Мэйсон Мактавиш, Джеффри Вьель, Алекс Киллорн, Каттер Готье (дубль). Российский защитник «уток» Павел Минтюков отдал результативную передачу. У «Рейнджерс» голы забили Мэттью Робертсон, Артемий Панарин, Владислав Гавриков. На счету Панарина также ассист.
В следующей игре «Анахайм Дакс» сыграет в гостях с «Колорадо Эвеланш» 22 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» 21 января встретится в гостях с «Лос-Анджелес Кингз».
